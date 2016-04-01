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Как помочь бездомным собакам? Статья поможет разобраться в этом вопросе!
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Исследователи из Соединенных Штатов Америки обработали примерно 450 000 имён.
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Какие породы собак самые маленькие в нашем мире?
У каждой породы собак есть свои знаменитые представители, прославившиеся либо размерами, либо деяниями. У мастино наполетано, это мастифф Геркулес – самый большой мастифф в мире.
Эта собака из голливудской комедии «Маска» у многих вызывала не меньший интерес, чем главные герои – Джим Керри и Кэмерон Диаз. Более того, в отличие от главного героя, она вызывала исключительно позитивные эмоции.
Собака может обладать множеством качеств, которые ценятся людьми и одним из этих качеств является привлекательный внешний вид.
Все собаки способны испытывать привязанность к своим хозяевам. Но, тем не менее, существуют породы, у которых чувство привязанности находится на более высоком уровне, чем у других пород.
Статьи о собаках
Существует множество различных пород собак, и в каждой обязательно есть особый индивид, который поразит своими особенностями в отличии от других. Одними из таких являются самые крупные собаки.
Собака водолаз родом из Канады, а точнее с острова Ньюфаундленд, от этого и название.
Собака как и любой другой питомец, нуждается в постоянном уходе и заботе. Многие задаются вопросом, нужно ли чистить собаке зубы? На этот вопрос есть однозначный ответ, конечно нужно, и делать это необходимо правильно.
Каждый заводчик всегда заботится о здоровье своего питомца, спустя определенное время хозяин способен различить когда пес хорошо себя чувствует, а когда с ним что-то не то. Отравление дело серьезное, промедление в этом случае крайне опасно для здоровья питомца. Поэтому хозяин должен запомнить возможные симптомы отравление, и порядок действий в случае подозрения на него.
С появлением в доме собаки, у хозяина появляется ряд очень важных задач, к одним из которых относится приучение питомца к своему образу жизни и правилам. Любую собаку нужно выгуливать, и именно поэтому необходимо приучить свою собаку мыть лапы после прогулки, чтобы соблюсти чистоту в доме.