Статьи о собаках

Как помочь бездомным собакам?

Бездомным собакам нельзя смотреть в глаза: они читают мысли, угадывают сочувственное отношение к себе – и идут следом. И если вы, невольно приманив собаку, отвернетесь от нее, то не сможете простить себе этого никогда. Потому что это будет чувство вины – за неоказание помощи попавшему в беду.