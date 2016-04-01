Самые популярные статьи
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Как помочь бездомным собакам?
Бездомным собакам нельзя смотреть в глаза: они читают мысли, угадывают сочувственное отношение к себе – и идут следом. И если вы, невольно приманив собаку, отвернетесь от нее, то не сможете простить себе этого никогда. Потому что это будет чувство вины – за неоказание помощи попавшему в беду.
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Самые популярные клички собак в мире!
Исследователи из Соединенных Штатов Америки обработали примерно 450 000 имён в списках компаний, которая занимается медицинским страхованием домашних животных и пришли к выводу, что...
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Преимущества содержания самых маленьких пород собак!
Перед тем, как завести четвероногого друга человека у себя дома, стоит подумать, а есть ли смысл выбирать крупную и агрессивную породу? Даже самые редкие и специфические породы собак доставят вам меньше неприятностей, если они малого размера.
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Неаполитанский мастиф по кличке Геркулес!

У каждой породы собак есть свои знаменитые представители, прославившиеся либо размерами, либо деяниями. У мастино наполетано, это мастифф Геркулес – самый большой мастифф в мире.

Описание породы джек рассел терьер — собака из фильма «Маска»

Эта собака из голливудской комедии «Маска» у многих вызывала не меньший интерес, чем главные герои – Джим Керри и Кэмерон Диаз. Более того, в отличие от главного героя, она вызывала исключительно позитивные эмоции.

Какие собаки являются самыми красивыми в мире?

Собака может обладать множеством качеств, которые ценятся людьми и одним из этих качеств является привлекательный внешний вид.

Рейтинг самых преданных пород собак.

Все собаки способны испытывать привязанность к своим хозяевам. Но, тем не менее, существуют породы, у которых чувство привязанности находится на более высоком уровне, чем у других пород.

Статьи о собаках

Самые крупные породы собак
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Существует множество различных пород собак, и в каждой обязательно есть особый индивид, который поразит своими особенностями в отличии от других. Одними из таких являются самые крупные собаки.

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Собака водолаз
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Собака водолаз родом из Канады, а точнее с острова Ньюфаундленд, от этого и название.

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Чистка зубов собаке
Brushing dogs teeth

  Собака как и любой другой питомец, нуждается в постоянном уходе и заботе. Многие задаются вопросом, нужно ли чистить собаке зубы? На этот вопрос есть однозначный ответ, конечно нужно, и делать это необходимо правильно.

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Отравление собаки
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Каждый заводчик всегда заботится о здоровье своего питомца, спустя определенное время хозяин способен различить когда пес хорошо себя чувствует, а когда с ним что-то не то. Отравление дело серьезное, промедление в этом случае крайне опасно для здоровья питомца. Поэтому хозяин должен запомнить возможные симптомы отравление, и порядок действий в случае подозрения на него.

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Мытье лап
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С появлением в доме собаки, у хозяина появляется ряд очень важных задач, к одним из которых относится приучение питомца к своему образу жизни и правилам. Любую собаку нужно выгуливать, и именно поэтому необходимо приучить свою собаку мыть лапы после прогулки, чтобы соблюсти чистоту в доме.

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